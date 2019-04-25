بيان غاضب من تشيلسي بعد استبعاد هازارد وصلاح من الفريق المثالي

أعرب نادي تشيلسي عن دهشته إزاء استبعاد نجمه إيدين هازارد من التشكيلة المثالية للموسم الحالي لبطولة الدوري الإنجليزي والتي تم الإعلان عنها الخميس من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

ورغم ترشح الدولي البلجيكي هازارد لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم رفقة الهولندي فيرجيل فان دايك والسنغالي ساديو ماني ثنائي ليفربول، بالإضافة إلى رحيم ستيرلينغ وسيرخيو أغويرو وبيرناردو سيلفا ثلاثي مانشستر سيتي، إلا أنه لم يتواجد في التشكيل الأفضل لهذا الموسم.

ونشر تشيلسي بيانا على موقعه الإلكتروني الرسمي يوم الخميس قال فيه: إن هازارد يقدم موسما متميزا مليئا باللحظات الجذابة، وعدم تواجده في القائمة المثالية يعد أمرا مفاجئا، من المؤكد أن إحصائيات هازارد في الموسم الحالي لا يمكن أن تحتسب ضده عندما يتم التصويت.

وتابع: هازارد هو اللاعب الوحيد الذي لم يتم اختياره في التشكيلة المثالية رغم وجوده في قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين ذاتها.

وأوضح تشيلسي أن هذا العام تم اختيار اللاعبين من الفريقين اللذين يتنافسان على لقب الدوري الإنجليزي، ولم يتواجد محمد صلاح في التشكيل الذي ضم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من قبل رابطة اللاعبين المحترفين يوم الأحد المقبل.

وخلت القائمة من النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الفائز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا في الموسم الماضي، رغم تصدره ترتيب هدافي البطولة العريقة مناصفة مع سيرخيو أغويرو والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، برصيد 19 هدفا لكل منهم.