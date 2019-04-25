"إسرائيل" تعلن مشاركتها بمعرض دولي في الإمارات

أعلنت "إسرائيل" اليوم الخميس، أنها ستشارك في معرض إكسبو دبي 2020 الدولي، المقرر إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "إسرائيل تتطلع لمشاركة روح الابتكار لديها، والتطورات التي يقدمها الرياديون والمبتكرون الإسرائيليون في حقول متعددة، مثل المياه والمعلومات والتكنولوجيا الطبية".

ووصف البيان، معرض إكسبو دبي 2020، بأنه "تجمع عالمي تشارك فيه دول من العالم للاحتفال بإبداعاتها ولمشاركة التحديات التي تواجهها"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تشعر بالحماس للمشاركة في مثل هذا الحدث".

كما كتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسابه على تويتر إن "مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو دبي 2020، فيها دلالة على تصاعد مكانة إسرائيل إقليميا وعالميا".

ويقام معرض "إكسبو" الدولي، مرة كل خمس سنوات، وهو أحد أكبر الأحداث الدولية، ويستمر 6 أشهر، وتقدر الاستعدادات له بملايين الدولارات، ويساهم في تسليط الأضواء على المدن المضيفة، واجتذاب زائرين من الداخل والخارج، كما يقدم المشاركون فيه أفكارا ومشاريع للعمل المشترك.

واستضافت مدينة ميلانو الإيطالية، معرض 2015، وسيقام المعرض القادم في مدينة "أوساكا" اليابانية عام 2025، وأقيم أول "إكسبو" دولي، في لندن في عام 1851.