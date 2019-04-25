التنمية الاجتماعية تنتهي من ترميم 88 منزلا في محافظة خانيونس

انهت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة مرحلة ترميم 88 منزلاً في محافظة خانيونس بالشراكة بالأشراف والتنفيذ مع منظمات شريكة بتكلفة اجمالية 548,186 شيكلا.

وذكرت التنمية الاجتماعية في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه ان عملية ترشيح اسماء الاسر المنتفعة من مشروع الترميم منذ عام 2018، حيث كانت تقطن في منزل غير مؤهل للسكن، وكانت تعاني اوضاعا اقتصادية صعبة وهم من الاسر المنتفعين ضمن برنامج الحماية الوطني الذي ترعاه وزارة التنمية الاجتماعية.

يشار إلى أنَّ وزارة التنمية قامت بصرف مواد غير غذائية كانت الاسر بحاجة لها وهذا يأتي ضمن المساعدة الطارئة للأسر التي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة.





