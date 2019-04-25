مكافآت مالية ضخمة للمساهمين في عودة الطفل شفقة

عرضت عائلات ومحلات تجارية في قطاع غزة ومدينة رفح، مبالغ مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن الطفل المفقود محمود شقفة.

وعرض الدكتور إبراهيم ثابت عمرة لبيت الله الحرام مدفوعة التكاليف، لكل شخص يساهم في عودة الطفل لعائلته.

وأعلنت عائلة الطفل محمود شقفة، عن مبلغ 10 آلاف دولار، لكل شخص يدلي بمعلومات عن طفلها المفقود، متأملة أن يعود الطفل سالماً معافى إلى.

كما عرضت عائلة الشاعر في مدينة رفح عن مكافأة مالية قدرها ألف شيكل لمن يعثر على الطفل، إضافة لعرض عائلة شراب التي أعلنت عن عرض ألف دولار لمن يساهم في عودة الطفل لبيته.

وقدمت عائلة زعرب في مدينة رفح مبلغ مالي قدره 3 ألاف شيكل، لكل شخص يدلي بمعلومات عن الطفل.

وأعلن رجل أعمال فلسطيني ومحلات عطور زينة تقديم مبلغ قدره 200 دولار لكل شخص يساهم في إرجاع الطفل سالم معافى إلى أهله.

كما أعلنت مجموعات الزواري في مدينة رفح، عن مكافأة مالية قدرها 300 دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود للعثور على الطفل المفقود.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد أيمن البطنيجي إن الأجهزة الأمنية عثرت على ملابس الطفل المفقود في رفح فوق سطح أحد الصالات، معتبراً ذلك الخيط الأول نحو كشف ملابسات اختفائه.

وأوضح البطنيجي في تصريحات نقلتها إذاعة الأقصى المحلية أن عملية البحث التي تقودها الأجهزة الأمنية في رفح، مستمرة بصورة مكثفة منذ الإبلاغ بإشارة اختفاء الطفل محمود شقفة.

وتتواصل لليوم الرابع على التوالي، جهود البحث عن الطفل محمود شقفة، المفقود منذ مساء الاثنين، بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث تم تشكيل فرق شعبية إلى جانب ما تقوم به الأجهزة الأمنية من بحث متواصل ومكثف عنه.