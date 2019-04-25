الاحتلال يعلن حالة الاستنفار بعد ورود معلومات عن عملية

أعلنت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، حالة الاستنفار في صفوف عناصرها، بعد تلقي معلومات عن نية فلسطينيين، تنفيذ عملية إطلاق نار في الضفة الغربية.

ونقل موقع "مفزاك لايف" المقرب من قوات الاحتلال، عصر اليوم، أن معلومات وردت لأجهزة الامن الإسرائيلية تفيد بأن فلسطينيين اثنين يخططان لتنفيذ عملية إطلاق نار تستهدف قوات الاحتلال والمستوطنين على شوارع الضفة الغربية.

وأضاف الموقع، أنه على ضوء هذه المعلومات، فإن قوات الاحتلال رفعت من درجة التأهب في صفوفها وانتشرت بأعداد كبيرة على مفارق الطرق الرئيسية، دون ان يشير الموقع إلى المنطقة التي خرج منها الإنذار الأمني.