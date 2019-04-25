الاحتلال يُشكل سرباً من طائرات اف 35

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي اليوم الخميس عن تشكيله سرب طائرات مقاتلة جديد الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن السرب هو الثاني من نوعه، لتفعيل طائرات "إف 35" القتالية، والتي يطلق عليها "أدير"، الطائرة القتالية الأكثر تطورا اليوم.

وأوضحت أن السرب الجديد قد أطلق عليه "سرب 116" ("حماة الجنوب")، وهو ليس اسما جديدا، وإنما لسرب أغلق قبل 4 سنوات بسبب تقليصات في الميزانية.

ونقل التقرير عن قائد السرب الجديد، "ن"، إنه تم افتتاح السرب الأسبوع الماضي، ويتوقع أن يصبح عملياتيا في مطلع العام 2020.

يشار إلى أن "إسرائيل" قد تسلمت، حتى اليوم، 14 طائرة تشارك في النشاطات العملياتية ويتوقع أن تستمر وتيرة تسليحها بهذه الطائرات بوتيرة 6 طائرات سنويا.كما يتوقع أن يصل عدد هذه الطائرات في نهاية العام 2024 إلى 50 طائرة.