كلوب يُعلق على غياب محمد صلاح عن مران الفريق

علق المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، على غياب النجم محمد صلاح هداف الريدز، عن مران الفريق أمس الأربعاء، قبل مباراته الهامة أمام هيديرسفيلد غدًا الجمعة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس: "محمد صلاح عاد من رحلته إلى نيويورك، السفر في هذه الأيام ليس مشكلة، المشكلة الأكبر إذا تعطلت سيارته واضطر إلى المشي".

وأضاف كلوب: "لقد غاب محمد صلاح عن تدريب واحد، لكنه سيتدرب اليوم".

وأكمل مازحًا: "ربما لو طلب مني مرافقته إلى هناك لوافقت على الفور، لقد التقى بالكثير من النجوم".

وتابع كلوب: "أنا فخور بجائزته، محمد صلاح شخص ذكي للغاية، لقد ألهم بعض الناس للتفكير في بعض الأشياء، من المهم جدًا أن يكون لديه رأي ويجعل هذا الرأي عامًا".

جدير بالذكر أن محمد صلاح تم اختياره من قبل مجلة "تايم" الأمريكية، ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم.