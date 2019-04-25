تمديد توقيف الأسير المصاب عمر يونس لـ 7 أيام

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، أن محكمة سالم العسكرية قررت تمديد توقيف الأسير المصاب عمر عوني عبد الكريم يونس (20 عاماً) من بلدة سنيريا قضاء مدينة قلقيلية، لـ 7 أيام بذريعة استكمال التحقيق.

وأوضحت الهيئة أن المعتقل يونس يقبع حالياً في مشفى "بلنسون" الإسرائيلي، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة التخدير، وكانت قد عقدت جلسة التمديد دون حضوره نظراً لوضعه الصحي الصعب.

يذكر بأن جيش الاحتلال اعتقل الشاب يونس قبل عدة أيام، بعد اطلاق النار عليه واصابته بعدة رصاصات بالقرب من حاجز زعترة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.