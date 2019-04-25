الدفاع الجزائرية تنتقد "قراءات مغلوطة" لكلمة قايد صالح

انتقدت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس، طريقة قراءة بعض المنابر الإعلامية المحلية لكلمة رئيس أركان الجيش الوطني أحمد قايد صالح، والتي ألقاها الثلاثاء الماضي بالناحية العسكرية الأولى، ووصفتها بـ"المغلوطة".

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إنه "في محاولة تضليلية مفضوحة، قامت بعض عناوين الصحف الوطنية في نسخها الصادرة نهار الأربعاء 24 أبريل 2019، بتقديم قراءات مغلوطة لبيان وزارة الدفاع الوطني المتعلق بكلمة السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، التي ألقاها، الثلاثاء 23 أبريل 2019، أمام إطارات الناحية العسكرية الأولى".

وأكدت الوزارة أنها "تُكذّب قطعيا هذه الافتراءات التي جاء بها محررو هذه المقالات الصحفية التضليلية، سيما المتعلقة بالأوامر "المزعومة" للسيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص فتح الملفات المرتبطة بالفساد وتسيير المرحلة الانتقالية".

وسجلت الوزارة باستغراب "هذه التأويلات غير البريئة، وتؤكد مرة أخرى عزيمة وإصرار الجيش الوطني الشعبي على أداء مهامه بما يخوله الدستور".

وأكدت الوزارة أن نائب وزير الدفاع الوطني قايد صالح، تعهد بضمان سلامة وأمن المواطنين خلال مسيراتهم السلمية، ومرافقة الهبة الشعبية في مسار البناء الديمقراطي، إلى جانب توفير الضمانات الكافية للهيئات القضائية لأداء مهامها بكل حرية دون قيود ولا ضغوطات، خاصة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام، بحسب تعبير البيان.

وأعربت الوزارة عن شجبها القوي لهذه المغالطات الإعلامية، "وتحتفظ بحق اللجوء إلى الطرق القانونية لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام".