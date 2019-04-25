الزهار: نملك وسائل ضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات الأخيرة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود الزهار اليوم الخميس، أن حركته تمتلك وسائل ضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات الأخيرة.

وأشار الزهار في تصريحات صحفية إلى أن "حماس"، تضغط على الاحتلال لإلزامه بالتفاهمات من خلال الأنشطة على الحدود والضغط على جيش الاحتلال ومستوطني غلاف غزة وتهديد الأمن في المنطقة.

واتهم الزهار الاحتلال الإسرائيلي، القيام بألاعيب مكشوفة، من خلال التملص من بعض المطالب بهدف تحويلها الى مطالب كبيرة تنفي مطالب أخرى.

وأوضح الزهار أن مسيرات العودة وكسر الحصار تشكل أداة ضغط رئيسي على الاحتلال من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ونفى الزهار تعرض "حماس" لضغوط من قبل الوسطاء، مؤكدا أن حركته لا تقبل الضغوط لأن قطاع غزة في حالة ضغط أصلا، والمطلوب من الوسطاء الضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات.