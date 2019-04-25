وزارة الاقتصاد تصدر قائمة أسعار للسلع الأساسية

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، ان السلع الاساسية متوفرة في السوق وتتماشى مع طلب المستهلك خلال شهر رمضان المبارك الامر الذي يستدعي من المستهلك ترشيد استهلاكه وعدم التهافت على شراء كميات كبيرة من المواد التموينية وخاصة في الاسبوع الاول من شهر رمضان.

وبينت الوزارة في بيان صحفي لها، ان قائمة الأسعار الاسترشادية للسلع الغذائية الأساسية، والتي تمثل الأكثر استهلاكا في سلة المستهلك، خلال شهر رمضان، ستكون جاهزة مع نهاية الاسبوع القادم بعد الانتهاء من اعدادها مع كافة الشركاء بما يراعي مصالح كافة الأطراف كما انها ستخضع لمراجعة دورية.