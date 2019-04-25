مستوطنون يلقون موادا سامة في بئر مياه شرق يطا

ألقى مستوطنون، اليوم الخميس، موادا سامة في بئر مياه شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور، إن مستوطني "ماعون" الجاثمة على أراضي المواطنين شرق يطا، ألقوا موادا سامة لونها أزرق في بئر مياه يستخدمه رعاة الأغنام في منطقة الحمره بالتواني في المسافر الشرقية المحاذية للمستوطنة، بهدف تسميم الأغنام التي تشرب من البئر.

وأضاف أن أعمال العربدة ومطاردة الرعاة والتضييق عليهم من قبل المستوطنين في المسافر الشرقية ليطا والتي تتكثف في موسم الرعي، تهدف لتهجيرهم وطردهم من أراضيهم للسيطرة عليها.