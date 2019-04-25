الاحتلال يعتقل أحد المصلين من المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الخميس، أحد المُصلين من أمام المسجد الاقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير الزغير من المسجد الأقصى المبارك، واقتادته الى أحد مراكزها في المدينة للتحقيق معه.