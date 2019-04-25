الاحتلال يعتقل أحد المصلين من المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الخميس، أحد المُصلين من أمام المسجد الاقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير الزغير من المسجد الأقصى المبارك، واقتادته الى أحد مراكزها في المدينة للتحقيق معه.
20:23 - 15 ابريل 2019
18:11 - 11 ابريل 2019
11:09 - 20 ابريل 2019
21:33 - 12 ابريل 2019
10:35 - 21 ابريل 2019
00:05 - 12 ابريل 2019
19:02 - 13 ابريل 2019
08:39 - 18 ابريل 2019
08:42 - 18 ابريل 2019
00:19 - 19 ابريل 2019
21:57 - 20 ابريل 2019
08:26 - 23 ابريل 2019
11:54 - 20 ابريل 2019
21:29 - 24 ابريل 2019
11:41 - 15 ابريل 2019
12:55 - 18 ابريل 2019
13:51 - 21 ابريل 2019
20:30 - 12 ابريل 2019
20:24 - 24 ابريل 2019
11:20 - 13 ابريل 2019
11:51 - 18 ابريل 2019
12:22 - 16 ابريل 2019
19:07 - 22 ابريل 2019
13:15 - 17 ابريل 2019
12:46 - 15 ابريل 2019
17:55 - 14 ابريل 2019
12:03 - 21 ابريل 2019
19:17 - 19 ابريل 2019
16:14 - 20 ابريل 2019
12:46 - 23 ابريل 2019
17:32 - 20 ابريل 2019
12:01 - 21 ابريل 2019
17:25 - 21 ابريل 2019
20:30 - 23 ابريل 2019
14:13 - 15 ابريل 2019
20:33 - 16 ابريل 2019
12:21 - 14 ابريل 2019
16:59 - 14 ابريل 2019
14:19 - 19 ابريل 2019
14:18 - 18 ابريل 2019
11:07 - 15 ابريل 2019
10:26 - 20 ابريل 2019
16:09 - 17 ابريل 2019
11:50 - 17 ابريل 2019
21:33 - 18 ابريل 2019