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الاحتلال يعتقل أحد المصلين من المسجد الأقصى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:23 - 25 ابريل 2019
صورة من الأرشيف صورة من الأرشيف
بنك فلسطين
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الخميس، أحد المُصلين من أمام المسجد الاقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير الزغير من المسجد الأقصى المبارك، واقتادته الى أحد مراكزها في المدينة للتحقيق معه.

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