نجم أتلتيكو مدريد يحسم مسألة انضمامه لبرشلونة

حسم البرازيلي فيليبي لويس الظهير الأيسر لأتلتيكو مدريد الإسباني مستقبله بعد فوز الروخي بلانكوس المثير على فالنسيا بنتيجة 3-2، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار الأسبوع الـ34 بالدوري الإسباني.

وينتهي عقد فيليبي لويس مع الأتليتي في يونيو المقبل ولم يجدد عقده بعد، وقال اللاعب البرازيلي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة أس الإسبانية: مستقبلي في أيدي النادي، وآمل أن أتمكن من إقناعهم بالبقاء هنا.

وعن الانتصار على فالنسيا، قال فيليبي لويس: كانت مباراة صعبة للغاية، فالنسيا كان له العديد من المباريات دون أن يخسر وهذا كلفنا عمل شاق للغاية، نعود إلى المنزل أكثر سعادة من المعتاد.

وتابع: بعد إصابتي الأخيرة، كان من الصعب العودة، والأمر المهم الآن هو أن تكون قادرًا على مساعدة الفريق.

وعن مستقبله، قال فيليبي لويس: آمل أن أستمر في الموسم المقبل مع أتلتيكو، أريد أن أبقى وأوضحت ذلك، الأمر يعتمد على النادي، وعلى ما إذا كانوا يريدون مني البقاء. هذا في أيديهم.

وأتم فيليبي لويس حديثه قائلًا: الفوز يوم الأحد ثم الأربعاء أمر صعب، الفريق لديه الكثير من الجدارة، نحن لا نفقد الطموح.

وكان اسم فيليبي لويس مرتبط بالانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، ولكنه على ما يبدو يود الاستمرار في أتلتيكو للموسم المقبل.