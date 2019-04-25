الأوقاف تعلن عن موعد قرعة الحج في الضفة الغربية

أكدت وزارة الأوقاف اليوم الخميس، إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء القرعة الكترونيا لاختيار الحجاج لهذا الموسم 1440هـ- 2019م للمحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، حيث سيتم إجراء القرعة الثلاثاء المقبل، في مقر الوزارة بالبيرة، الساعة 11 صباحا.

وأوضح وكيل الوزارة حسام أبو الرب، أن القرعة ستجري على التجمعات السكانية التي لا يوجد فيها مسجلين سابقين، وأن عدد التجمعات المستهدفة تبلغ أكثر من 400 تجمعا سكانيا موزعة على كافة المحافظات الشمالية، وباقي التجمعات التي لم يجر بها التسجيل فسيتم اختيار الأسماء من كل تجمع سكاني حسب التسلسل الرقمي، وفق القرعة التي أجريت سابقا، بما يتناسب والحصة المقررة.

وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لموسم الحج، من خلال حرصها المستمر على تقديم الخدمة الأفضل، لكي يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم بكل يسر وسهولة.