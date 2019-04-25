ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

كوتينيو في طريقه إلى الدوري الإنجليزي من جديد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:19 - 25 ابريل 2019
بنك فلسطين
مشاركة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة الإسباني في طريقه إلى الالتحاق بصفوف تشلسي، في حال رفعت العقوبات عن النادي الإنجليزي.

ورجحت صحيفة "دياريو سبورت" أن يكون النجم البرازيلي تعويضا لرحيل إيدن هازارد عن صفوف "البلوز"، علما أن اللاعب البلجيكي مرشح بقوة للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

ومنذ انتقاله من ليفربول الإنجليزي إلى "كامب نو" في يناير 2018 مقابل 120 مليون جنيه إسترليني، لم يقدم كوتينيو (26 عاما) الأداء المتوقع منه مع بطل الدوري الإسباني، وعانى من أجل حفظ موقع أساسي في تشكيلة المدير الفني إرنستو فالفيردي.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن كوتينيو في طريقه إلى العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، عبر بوابة مانشستر يونايتد أو تشلسي، بعد فشله في ترك بصمة واضحة مع برشلونة إلى جانب ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وتعرض تشلسي لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنع إبرام أي تعاقدات خلال فترتين انتقاليتين، بعد خرقه نظام التعاقد مع اللاعبين، لكن قدم طعنا في القرار وينتظر النتيجة.

متعلقات