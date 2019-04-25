غوارديولا: سيتي وليفربول يستحقان لقب الدوري

كال المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا، المديح لفريقه، بعد رد فعله تجاه الخروج المرير من دوري أبطال أوروبا، بفوزين حاسمين في طريقه نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وودع سيتي دوري الأبطال أمام توتنهام هوتسبير بقاعدة الهدف خارج الأرض الأسبوع الماضي، لكنه استجمع رباطة جأشه وتغلب على الفريق ذاته في الدوري يوم السبت، قبل أن يتفوق 2-صفر على مانشستر يونايتد الأربعاء ليعود إلى الصدارة متقدما بنقطة على ليفربول، قبل 3 جولات من النهاية.

وقال غوارديولا: "هذه واحدة من أكثر التفاصيل روعة لهذه المجموعة من اللاعبين. لا يمكن تخيل مدى صعوبة الخروج من هذه البطولة (دوري الأبطال) الجميلة بعدما كنا نشعر باقترابنا منها. الخروج كان صعبا جدا".

وأردف: "واجهنا توتنهام بملعبنا ولم نقدم الأداء الأفضل لكن شمسنا أشرقت وحافظنا على آمالنا في الدوري. الضغط الذي تعرضنا له ورد فعلنا في بعض الأحيان يكون ذلك أكثر أهمية".

وأضاف المدرب الإسباني: "ثم جئنا إلى هنا ضد الجار والفريق الأكثر تتويجا في إنجلترا. من الرائع أن ننتصر بعد الضغط الذي كان علينا".

وحمل الانتصار على يونايتد الرقم 11 على التوالي لسيتي في الدوري، إذ يتبع موسمه القياسي الماضي بآخر مذهل في الكفاءة وثبات المستوى.

وقال مدرب برشلونة السابق :"(اللاعبون) لديهم احترامي التام. ما فعلوه هذا الموسم كان مذهلا. الأمر رائع فيما يتعلق بالعقلية والقوة وما يفعلوه. مانشستر سيتي فخور جدا بلاعبيه".

وأضاف: "يمكن أن نذهب إلى أي مكان برؤوس مرفوعة، ولهذا السبب جماهيرنا كانت رائعة في الخروج أمام توتنهام في دوري الأبطال. ثم وقفوا بجانبنا بعد ذلك بثلاثة أيام أكثر مما فعلوا في دوري الأبطال لأنهم يعلمون أننا لا نكذب ونلعب بصدق".

ومع وجود خطوات قليلة في المنافسة الاستثنائية على اللقب هذا الموسم يتقدم سيتي بنقطة واحدة على ليفربول الذي خسر مرة واحدة فقط.

وأشار غوارديولا الملقب بـ"فيلسوف كرة القدم" إلى أن "الفريقان يستحقان اللقب، لكن في النهاية لا يمكن سوى لفريق واحد الفوز به. الفريق الخاسر لن يشعر بالندم لأنه قدم كل ما لديه".

ويحل سيتي ضيفا على بيرنلي يوم الأحد، وفي هذا السياق أوضح غوارديولا أنه لا يوجد أي وقت للاحتفال بالفوز في مباراة القمة ضد يونايتد.

وأضاف: "في المعتاد تستمتع بمثل هذه الانتصارات لكن يجب أن نحافظ على هدوئنا".

وختم: "أبلغت اللاعبين بالحصول على راحة (الخميس) والاسترخاء وعدم التحدث كثيرا وعدم مشاهدة التلفزيون، والاكتفاء بتناول الطعام والنوم لأن أمامنا مباراة صعبة أخرى يوم الأحد".