ارتفاع أسعار تكاليف البناء والطرق في الضفة الشهر الماضي

سجلت أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعا خلال شهر آذار الماضي، مقابل الانخفاض الذي طرأ على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري.

وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجل ارتفاعا نسبته 0.11% خلال الشهر المرصود مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 106.08 مقارنة بـ105.97 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، فقد سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 0.58%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا مقداره 0.36%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا طفيفا مقداره 0.03% خلال آذار، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة ارتفاعا طفيفا نسبته 0.09%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.99، مقارنة بـ105.89 خلال شهر شباط (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 0.58%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا مقداره 0.37%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا طفيفا مقداره 0.05% خلال آذار، مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة ارتفاعا نسبته 0.30%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.40، مقارنة بـ105.09 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 0.46%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.29%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا مقداره 0.29%.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة ارتفاعا نسبته 0.19%، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 108.98، مقارنة بـــ108.77 خلال شهر شباط (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 2.16%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.73%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعا نسبته 0.43%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا مقداره 0.29% خلال آذار الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

كما سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة ارتفاعا طفيفا نسبته 0.04%، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.24، مقارنة بـــ113.20 خلال شهر شباط (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.52%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 108.69، مقارنة بــــ 108.12 خلال شباط (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.17%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 115.31، مقارنة بـــــ 115.51 خلال شباط (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

فيما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة انخفاضا مقداره 0.18% خلال شهر آذار، مقارنة بشهر شباط، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.19، مقارنة بـــــ 109.38 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).