الاحتلال يطلق النار تجاه شبان شرق خانيونس

أطلق جنود الاحتلال اليوم الخميس، النار تجاه مجموعة من الشبان شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن الجنود المتمركزين في المواقع العسكرية الإسرائيلية قرب معبر صوفا جنوب شرق قطاع غزة، أطلقوا النار على الشبان، دون الاعلان عن وقوع اصابات.
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