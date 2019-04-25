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تفاعل كبير على مواقع التواصل مع قضية الطفل المفقود محمود شقفة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:20 - 25 ابريل 2019
الطفل محمود شقفة الطفل محمود شقفة
بنك فلسطين
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أولى الفلسطينيون أهمية بالغة لموضوع اختفاء الطفل محمود شقفة ابن العامين ونصف في مدينة رفح، منذ عدة أيام، ولازالت آثاره غير معلومة، رغم الجهود التي بذلتها العائلة والأجهزة الشرطية.

وتداول المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي صور الطفل شقفة وتعبير عن تفاعلهم مع قضيته، بأشكال متعددة، من بينها طرح مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

يشار إلى أن الطفل شقفة هو الوحيد لوالديه، وقم تم انجابه بعد خمسة عشر عاماً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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