تفاعل كبير على مواقع التواصل مع قضية الطفل المفقود محمود شقفة

أولى الفلسطينيون أهمية بالغة لموضوع اختفاء الطفل محمود شقفة ابن العامين ونصف في مدينة رفح، منذ عدة أيام، ولازالت آثاره غير معلومة، رغم الجهود التي بذلتها العائلة والأجهزة الشرطية.
وتداول المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي صور الطفل شقفة وتعبير عن تفاعلهم مع قضيته، بأشكال متعددة، من بينها طرح مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عنه.
يشار إلى أن الطفل شقفة هو الوحيد لوالديه، وقم تم انجابه بعد خمسة عشر عاماً.
#مناشدة: إلي أهالي مدينة رفح الكرام— حاتم حسين (@Hatim_Hussein0) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
يا من قدمتم التضحيات نهيب بكم المشاركة في البحث عن الطفل المفقود محمود شقفة مضي على اختفاء محمود 24 ساعة ...
لهذا نُهيب بكم لكل من لديه الامكانيه بالمساعدة لو بالدعاء ومشاركة... https://t.co/QxlomfLtWm
في قضية الطفل المفقود #محمود_شقفة اعتقد ان هناك طرف خيط يجب على الجهات المعنية تتبعه .— Majdi A. Esleem (@MajdiAEsleem) ٢٥ أبريل ٢٠١٩
لقد تابعت كل ما كتب عن الطفل من ابداء التعاطف و الدعاء له و المناشدة للبحث عنه وما لفت انتباهي هو الخبر الداعي للعثور على... https://t.co/g0O5zJcY6G
لليوم الرابع.. جهود للعثور على الطفل المفقود برفح— راديو ون One FM (@radioone) ٢٥ أبريل ٢٠١٩
تواصل لليوم الرابع على التوالي جهود البحث عن الطفل محمود شقفة المفقود منذ مساء الاثنين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ويواصل عشرات المتطوعين بمساعدة افراد من الشرطة... https://t.co/wm5huyNBi6
هذا الطفل المفقود محمود شقفة من رفح جنوب غزة ، فقدت آثاره من ثلاث أيام ، امس أعلن عن العثور على ملابس الطفل ملطخة بالدماء علي سطح احدى الصالات برفح !!— العربية نيوز (@3rabya_news) ٢٥ أبريل ٢٠١٩
ما زال الطفل مفقوداً والاب والام في حالة انهيار عصبي بعد أن رزقهم الله الطفل بعد 17سنه .
هذا الطفل البرئ ( محمود رأفت شقفة ) مفقود لهذه اللحظه منذ ثلاثة أيام في ظل غموض رهيب و حالة من الريبة و الخوف تسود العائلة و الجيران و عموم مدينتنا رفح ،— Mohamed Fahjan (@MohamedFahjan) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
اللهم كما رددت يوسف ليعقوب رد الطفل محمود لوالديه سالم غانم ???? . pic.twitter.com/odzU7TQfIJ
#صور مبادرة شبابية شعبية في مدينة رفح— حسن اصليح | Hassan (@0598196013) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
للبحث عن الطفل المفقود محمود رافت شقفة منذ يومين . pic.twitter.com/wau2fdDmcI