تفاعل كبير على مواقع التواصل مع قضية الطفل المفقود محمود شقفة

أولى الفلسطينيون أهمية بالغة لموضوع اختفاء الطفل محمود شقفة ابن العامين ونصف في مدينة رفح، منذ عدة أيام، ولازالت آثاره غير معلومة، رغم الجهود التي بذلتها العائلة والأجهزة الشرطية.

وتداول المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي صور الطفل شقفة وتعبير عن تفاعلهم مع قضيته، بأشكال متعددة، من بينها طرح مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

يشار إلى أن الطفل شقفة هو الوحيد لوالديه، وقم تم انجابه بعد خمسة عشر عاماً.

#مناشدة: إلي أهالي مدينة رفح الكرام

يا من قدمتم التضحيات نهيب بكم المشاركة في البحث عن الطفل المفقود محمود شقفة مضي على اختفاء محمود 24 ساعة ...

لهذا نُهيب بكم لكل من لديه الامكانيه بالمساعدة لو بالدعاء ومشاركة... https://t.co/QxlomfLtWm — حاتم حسين (@Hatim_Hussein0) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

في قضية الطفل المفقود #محمود_شقفة اعتقد ان هناك طرف خيط يجب على الجهات المعنية تتبعه .

لقد تابعت كل ما كتب عن الطفل من ابداء التعاطف و الدعاء له و المناشدة للبحث عنه وما لفت انتباهي هو الخبر الداعي للعثور على... https://t.co/g0O5zJcY6G — Majdi A. Esleem (@MajdiAEsleem) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

لليوم الرابع.. جهود للعثور على الطفل المفقود برفح



تواصل لليوم الرابع على التوالي جهود البحث عن الطفل محمود شقفة المفقود منذ مساء الاثنين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويواصل عشرات المتطوعين بمساعدة افراد من الشرطة... https://t.co/wm5huyNBi6 — راديو ون One FM (@radioone) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

هذا الطفل المفقود محمود شقفة من رفح جنوب غزة ، فقدت آثاره من ثلاث أيام ، امس أعلن عن العثور على ملابس الطفل ملطخة بالدماء علي سطح احدى الصالات برفح !!



ما زال الطفل مفقوداً والاب والام في حالة انهيار عصبي بعد أن رزقهم الله الطفل بعد 17سنه . — العربية نيوز (@3rabya_news) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

هذا الطفل البرئ ( محمود رأفت شقفة ) مفقود لهذه اللحظه منذ ثلاثة أيام في ظل غموض رهيب و حالة من الريبة و الخوف تسود العائلة و الجيران و عموم مدينتنا رفح ،

اللهم كما رددت يوسف ليعقوب رد الطفل محمود لوالديه سالم غانم ???? . pic.twitter.com/odzU7TQfIJ — Mohamed Fahjan (@MohamedFahjan) ٢٤ أبريل ٢٠١٩