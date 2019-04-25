سيتي يحسم ديربي مانشستر ويمهد الطريق نحو الاحتفاظ باللقب

نجح سيتي في حسم ديربي مانشستر بفوزه على مضيفه وغريمه يونايتد بهدفين دون رد الأربعاء ضمن مباراة مؤجلة لحساب المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية سيتي البرتغالي بيرناردو سيلفا (54) والألماني ليروي سانيه (66).

وحقق سيتي فوزه الحادي عشر تواليا في الدوري حيث لم يخسر سوى مرتين هذا الموسم، ليرفع رصيده الى 89 نقطة في صدارة الترتيب متقدما بفارق نقطة عن ليفربول الثاني.

ويبدو ان الطريق بات ممهدا أمام الـ"سيتيزينس" للاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز الذي سيشكل أفضل تعويض لرجال غوارديولا عن خيبة الخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد الغريم المحلي توتنهام.

وتلقى "الشياطين الحمر" خسارتهم السابعة في آخر تسع مباريات في مختلف المسابقات، في تراكم للنتائج السلبية بعد البداية الإيجابية لمدربه النروجي أولي غونار سولشار.