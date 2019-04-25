وزير الدفاع اللبناني: لن نتنازل عن شبر واحد من لبنان

شدد وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب، على أهمية التمسك بحقوق لبنان بكافة السبل من خلال التنسيق مع قوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل" والمجتمع الدولي.

وخلال مؤتمر صحفي أجراه الوزير عقب جولة تفقدية على حدود البلاد الجنوبية بمحاذاة المنطقة التي تحتلها إسرائيل، قال الوزير إن "لبنان لن يتنازل عن أي شبر من أرضه"، بحسب صحيفة "النهار" المحلية.

وأوضح أن "العمليات في المنطقة تنفذ بتنسيق عال جداً بين الجيش واليونيفيل، وليس من السهل على اللبنانيين أن يروا عسكريا غير لبناني يدخل بين القرى".

وذكر الوزير أن "لدى الجيش 5 آلاف عنصر في المنطقة، لكن الحاجة هي لـ 10 آلاف عنصر والتعويل على الجيش هو الأساس".

ولفت إلى أنه طلب زيارة نقطة B1 ولكن لم يتمكن "لأن الجيش الإسرائيلي وضع أسلاكه الشائكة في الداخل اللبناني ولم يلتزم بالخط الأزرق".

وتقع النقطة B1 عند منطقة "رأس الناقورة" الاستراتيجية، لتأثيرها على مجرى ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ولأنها تمتاز جغرافيّاً بالسماح لمن يسيطر عليها بالإشراف على مساحة هائلة من البحر والبرّ.

ورداً على سؤال عن سلاح "حزب الله"، قال: "لا أحد يطمح للقيام بمهمة نيابة عن الجيش وهو ما أقر به الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، وهذا يحتاج استراتيجية دفاعية تبحث حين تذهب الأخطار الإسرائيلية".