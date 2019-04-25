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حماس تستنكر عزم أمريكا فرض عقوبات ضد إيران تشمل النفط

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:18 - 25 ابريل 2019
حماس حماس
بنك فلسطين
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استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، عزم الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تشمل قطاع النفط.

وعدت حركة حماس هذه العقوبات، تصعيداً خطيراً يستهدف الشعب الإيراني الشقيق في تنميته واقتصاده، ويهدّد استقرار وأمن المنطقة والعالم.

وأكدت حركة حماس، أن استمرار إدارة ترمب في فرض هذه العقوبات الجائرة مصيره الفشل، ولن تفلح في تحقيق أهدافها، ولن يقود المنطقة إلا إلى مزيد من إذكاء الصراعات والأزمات التي لا تخدم سوى أجندات ومصالح العدو الصهيوني وحلفائه، الذين يتربّصون بمقدرات الأمَّة وخيراتها، ويشكّلون خطراً حقيقياً على فلسطين وقضيتها العادلة، وكلّ من يدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.

 

 

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