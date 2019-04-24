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أتلتيكو مدريد يؤجل احتفال برشلونة بالليجا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:52 - 24 ابريل 2019
اتلتيكو مدريد ويوفنتوس اتلتيكو مدريد ويوفنتوس
بنك فلسطين
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حقق أتلتيكو مدريد الانتصار على فالنسيا بنتيجة (3-2) مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الليجا.

وسجل الأهداف لأتلتيكو مدريد ألفارو موراتا في الدقيقة 9، وجريزمان في الدقيقة 49، وأنخيل كوريا في الدقيقة 81، بينما سجل هدفي فالنسيا كيفن جاميرو في الدقيقة 36، وداني باريخو في الدقيقة 77.

وبهذا الانتصار يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 52 نقطة في المركز السادس.

وتأجل تتويج برشلونة المتصدر صاحب الـ80 نقطة، بلقب الليجا إلى مواجهة السبت المقبل ضد ليفانتي في معقله "كامب نو"، إذا حقق البلوجرانا الانتصار في اللقاء.

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