 استطلاع أمريكي: تزاد عدد الأمريكين المؤيدين للشعب الفلسطيني

أشارت نتائج استطلاع اجراه معهد PEW الامريكي حول تاييد وعدم تأييد اسرائيل في صفوف الامريكين المؤيدين للحزب الجمهوري المؤيد لاسرائيل.

وقد اظهرنت النتائج امر مقلق لاسرائيل حيث تبين ان الشبان الامريكين الذين تقل اعمارهم عن 30 عاما ومحسوبين علي الحزب الجمهوري لديهم اراء ايجابية حول الشعب الفلسطيني والامر نفسه في صفو ف الحزب الديمقراطي .

أما اليهود المسنين الذين تزيد اعمارهم عن 65 عاما لديهم اراء حسنة نحو اسرائيل.

كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 34% قالوا بان الرئيس الامريكي يميل في حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي لصالح اسرائيل و6% قالوا بانه يؤيد الفلسطينين

في حين ان 64% من الامريكين قالوا بان لديهم افكار جيدة عن اسرائيل و46% قالوا بان لديهم اراء جيدة حيال الفلسطينين.