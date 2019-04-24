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 استطلاع أمريكي: تزاد عدد الأمريكين المؤيدين للشعب الفلسطيني

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 23:42 - 24 ابريل 2019
أمريكا أمريكا
بنك فلسطين
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أشارت نتائج استطلاع اجراه معهد  PEW  الامريكي حول تاييد وعدم تأييد  اسرائيل في صفوف الامريكين  المؤيدين للحزب الجمهوري المؤيد لاسرائيل.

وقد اظهرنت النتائج امر مقلق لاسرائيل حيث تبين ان الشبان الامريكين الذين تقل اعمارهم عن 30 عاما ومحسوبين علي الحزب الجمهوري  لديهم اراء ايجابية حول الشعب الفلسطيني والامر نفسه في صفو ف الحزب الديمقراطي .
أما اليهود المسنين الذين تزيد اعمارهم عن 65 عاما  لديهم اراء حسنة نحو اسرائيل. 

كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 34%  قالوا بان الرئيس الامريكي يميل في حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي لصالح اسرائيل  و6% قالوا بانه يؤيد الفلسطينين 

في حين ان  64% من الامريكين قالوا بان لديهم افكار جيدة عن اسرائيل و46% قالوا بان لديهم اراء جيدة  حيال الفلسطينين.

 

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