"العسكري" السوداني يتخذ عددا من القرارات الداخلية والخارجية

كشف المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الأربعاء، عن البدء في سداد ديون البلاد الخارجية، وأصدر عددا من القرارات منها تغيير العطلة للمدارس المسيحية في البلاد.

وجاءت التصريحات حول ديون البلاد على لسان نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مع وفد من اتحاد أصحاب العمل السوداني.

وقال دقلو: "بدأنا في دفع ديون البلاد الخارجية، واستجلبنا خطا جديدا لمطبعة العملة، والآن الطباعة تجري بصورة طيبة لحل أزمة السيولة".

وقال المجلس في بيان اليوم الثلاثاء إنه علق عقدا مع الشركة العالمية لموانئ الحاويات الفلبينية المتخصصة في إدارة الموانئ لحين استكمال إجراءات إلغاء العقد.

كان عمال في مرفأ الحاويات الجنوبي بميناء بورسودان دخلوا في إضراب في شباط/ فبراير احتجاجا على امتياز مدته 20 عاما جرى توقيعه في يناير كانون الثاني لتشغيل وإدارة وتطوير مرفأ الحاويات الجنوبي في بورسودان.

وأصدر المجلس، قرارا باعتماد يوم الأحد، عطلة أسبوعية للمدارس المسيحية بالبلاد، بدلا عن السبت، في كل أنحاء البلاد.

ووجه القرار الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لإنفاذ القرار.

والتقى رئيس اللجنة الفئوية الاجتماعية بالمجلس العسكري، صلاح الدين عبد الخالق، الأربعاء، وفدا من رجال الدين المسيحي.

وقرر المجلس، تجميد صناديق دعم السلام والإعمار بولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق.

وحسب بيان للمجلس، أصدر رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، قرارا بتجميد العمل بصندوق دعم السلام بولاية جنوب كردفان، وصندوق إعمار ولاية النيل الأزرق.

وقضى القرار بحل مجالس الإدارات والصناديق والأمانات العامة والإدارات التنفيذية.

كما وجه القرار بحصر ممتلكات وضبط العهد واستلام المقار، واستكمال الإجراءات المالية والإدارية والقانونية.

وصناديق السلام والإعمار، تتبع الحكومة الاتحادية، لدعم التنمية وتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم في ولايات البلاد.