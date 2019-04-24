المغرب ينفي استيراده التمور الإسرائيلية في شهر رمضان

نفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في المغرب لحسن الداودي، استيراد بلاده للتمور "الإسرائيلية" تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.

وأكد الداودي في تصريح صحفي على هامش اجتماع عُقد بمقر وزارة الداخلية في الرباط حول تمويل السوق في رمضان، أن ما يروج بخصوص دخول التمور "الإسرائيلية" في رمضان مجرد "إشاعات".

وصرح الوزير المكلف بأن المواد التي يقبل عليها المغاربة في رمضان "كلها موجودة، لكن مع الأسف هناك من يتلاعب بصحة المواطن أو يقوم بالاحتكار للاغتناء على حساب المواطنين".

وأضاف أن السلطات المعنية تعمل من أجل محاربة كل من يريد أن يتلاعب بصحة المواطن أو يحتكر السلع لكي ترتفع الأسعار.

جدير بالذكر أن "حركة مقاطعة إسرائيل" في المغرب المعروفة اختصارا بـBDS، خاضت في السنوات السابقة حملة واسعة من أجل مقاطعة التمور القادمة من إسرائيل، وذلك بعد أوقفت العشرات من المتاجر في الأسواق المغربية تسويقها لهذا المنتج، وخصوصا في شهر رمضان الذي يقبل خلاله المغاربة على التمور بشكل كبير.