« أوباما » يطلب من العاهل السعودي المساعدة في منع تهريب الأسلحة إلى غزة

فلسطين اليوم-وكالات

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حث العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الجمعة على المساعدة في الجهود الدولية لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

وأجرى أوباما اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله في إطار الاتصالات المستمرة التي يجريها مع قادة العالم بعد عدة أيام من أداء القسم وتسلم مهام منصبه.

وقال البيت الأبيض إن أوباما وعبد الله بحثا العلاقات الثنائية حيث أعرب أوباما عن شكره للعاهل السعودي على جهوده في عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والدعم الإنساني للفلسطينيين.