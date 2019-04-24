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اشتية يدعو الكونغرس الأمريكي لأن يحذو حذو برلمانات دول الاتحاد الأوروبي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:01 - 24 ابريل 2019
محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني
بنك فلسطين
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أكّد رئيس الوزراء د. محمد اشتية على أهمية خروج أصوات أمريكية داعمة لحل الدولتين وفق القرارات الدولية والاتفاقات الموقعة، في الوقت الذي تطغى الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب على الصورة بانحيازها الواضح لإسرائيل.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور ميت رومني والسيناتور كريس ميرفي، اليوم الأربعاء في مكتبه في رام الله.

وجدد اشتية دعوة الكونغرس الأميركي إلى أن يحذو حذو برلمانات دول الاتحاد الأوروبي وغيرها نحو التصويت للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولرفع الحظر عن منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء: "إن الموقف الفلسطيني برفض استلام أموال المقاصة من إسرائيل بعد اقتطاعاتها غير الشرعية، نابع من أهداف وطنية وحقوقية وسياسية، فتسلم الأموال يعني اقرارا بالادعاء الإسرائيلي أننا نمول الإرهاب بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى".

وأجاب اشتية على تساؤلات الوفد بخصوص إعلان الفلسطينيين موقفهم من صفقة القرن قبل أن يروها، بأن الإجراءات الأميركية التي سبقت الإعلان قد تكون أسوء من أي نص سيعلن عنه.

واضاف رئيس الوزراء: "إن الفلسطينيين لن ينخرطوا في عملية سياسية لا تلبي الحد الأدنى من حقوقهم والمتمثلة في دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، مع القدس عاصمة لها وحل عادل لقضية اللاجئين".

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