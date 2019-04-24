صحفي إيطالي يتوقع سعر خيالي ليتخلى ليفربول عن محمد صلاح

توقع صحفي إيطالي اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول الإنجليزي لن يقبل ببيع نجم الفريق محمد صلاح بأقل من 180 مليون يورو.

وكان النجم الدولي محمد صلاح أكد أكثر من مرة رغبته في البقاء ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي وصناعة المجد مع واحد من أعرق الأندية الإنجليزية.

يُشار إلى أن الكثير من التقارير الصحفية كشفت أن نادي ريال مدريد الاسباني يرغب في ضم النجم محمد صلاح في الميركاتو الصيفي لتدعيم هجوم الملكي.

وفي حال نجحت توقعت الصحفي الإيطالي ببيع محمد صلاح بـ180 مليون يورو فإن صلاح سيصبح ثاني أغلى لاعب على الإطلاق، خلفا لنيمار.