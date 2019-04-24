سامسونغ تسترجع عينات غلاكسي فولد وتؤجل طرحه عالميا

تعمل شركة سامسونغ على استرجاع جميع عينات هاتفها القابل للطي غلاكسي فولد التي وزعتها على الصحفيين التقنيين لمراجعتها، للتحقيق في تقارير عن وجود مشاكل بشاشة الجهاز، وذلك بعد يوم من إعلانها تأجيل إطلاق الهاتف عالميا، وفقا لما نقلته وكالة رويترز اليوم الثلاثاء عن مصدر على اطلاع مباشر بهذا الأمر.

وقالت الوكالة إن استرجاع الأجهزة يأتي بعدما تعرضت الشركة، التي تعتبر أكبر مُصنّع للهواتف الذكية في العالم، للحرج قبيل موعد طرح هاتفها القابل للطي في الولايات المتحدة في 26 أبريل/نيسان، مع تقارير لصحفيين تقنيين عن تعطل أو انتفاخ أو ارتعاش في شاشة الهاتف بعد يوم من الاستخدام.

وكانت سامسونغ أعلنت أول أمس عن تأجيل إطلاق الهاتف في الصين حيث كان يفترض أن يُطلق اليوم في هونغ كونغ وغدا الأربعاء في شنغهاي.

لكن يبدو أن الشركة توسعت في تأجيل إطلاق الهاتف -الذي كان يفترض أن يشكل بداية عصر الهواتف القابلة للطي- على مستوى العالم لأجل غير مسمى، وقالت إنها ستعلن عن موعد جديد “في الأسابيع المقبلة” بعد أن تستكمل التحقيق في الأمر.

وقالت سامسونغ في بيان أمس الاثنين “أظهرت النتائج الأولية من فحص مشكلات الشاشة -التي تم الإبلاغ عنها- أنه يمكن ربطها بالتأثير في المناطق العلوية والسفلية المكشوفة من المفصل. كما كانت هناك حالة حيث أثرت مواد وُجدت داخل الجهاز على أداء الشاشة”.

وتراجعت أسهم سامسونغ بنسبة 0.4% صباح اليوم في السوق الكورية، في حين انخفضت أسهم شركة “كي إتش فاتيك” المزودة لمفاصل الشاشة بنسبة 3.1%.

ونقلت وكالة رويترز عن شخص على اطلاع مباشر بسلسلة التوريد قوله إن شركة كي إتش فاتيك أجرت مراجعة داخلية للمفاصل المستخدمة في غلاكسي فولد ولم تجد أي عيوب.

في المقابل، ينتظر عشاق أجهزة هواوي إطلاق الشركة الصينية لهاتفها المنافس القابل للطي مايت إكس، الذي يبدو أنه حصل على فرصة للنجاح لم تكن في حساب الشركة (في حال لم تظهر مشاكل بجهازها أيضا) بعد انتكاسة سامسونغ.