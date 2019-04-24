مواقع التواصل في فلسطين تتوشح بالحزن والغضب!

توشحت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين بالحزن والغضب الشديدين، بعد تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الشهيد عمر أبو ليلى في سلفيت بالضفة المحتلة فجر اليوم الأربعاء بعد أكثر من شهرٍ على استشهاده.

ويتألف منزل عائلة الشهيد أبو ليلى من بناية سكنية مكونة من طابقين وأربع شقق سكنية، وسيؤدي هدم المنزل إلى تهجير والديه وأشقائه الأربعة، وجميعهم أطفال، رغم اعتراف الاحتلال بأن أيا من أفراد الأسرة لم يكن له دور يذكر في العملية.

وكانت قوات الاحتلال قد اغتالت الشهيد أبو ليلى (19 عاما) في الـ19 من الشهر الماضي بعد يومين من مطاردة ساخنة إثر قيامه بتنفيذ عمليتي طعن وإطلاق نار مزدوجة ضد جنود الاحتلال قرب مستوطنة أرائيل شمال سلفيت وقتل إسرائيليين، أحدهما حاخام كبير.

وتداول الفلسطينيون فيديوهات وصورُ لعملية تفجير منزل الشهيد البطل عمر أبو ليلى، معبرين عن حزنهم الشديد لعدم قدرتهم وقدرة شبان القرية من التصدي لقوات الاحتلال، إضافة إلى تدمير البيت بشكل كامل، كما عبروا عن غضبهم لعدم قدرة رجال الأمن والسلطة من الوقوف أمام جيش الاحتلال.

وتساءل النشطاء في كثير من التغريدات عن دور السلطة الفلسطينية؟ وعن مطلقي النار في الهواء بعد الفوز بانتخابات الجامعات؟ مؤكدين أن الطريق الوحيد لمواجهة الاحتلال هو المقاومة والكفاح المسلح حتى تحقيق النصر أو الشهادة.

وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تابعت بعض التغريدات تحت هشتاغ #هدم_منزل_الشهيد حيث أجمع النشطاء، على أن سياسة تدمير بيوت أهالي الشهداء الأبطال لن تضعف عزيمة أهالي الشهداء ولن تنال من ارادتهم، مشددين على أن بيوتهم مفتوحة لأهالي الشهيد أبو ليلى حتى اعادة اعمار منزلهم.

كتب أحد المغردين: "هدم منزل الشهيد عمر ابو ليلى في سلفيت، والد الشهيد يقول: "شو هدم البيت بالنسبة لعمر؟! وجدته تقول: عمر قهرهم! يا الله

فيما كتب أخر: "لأنه اوجعهم الاحتلال يفجر منزل الشهيد عمر أبو ليلى من قرية الزاوية في محافظة سلفيت، في كل مرة يُهدم بيت استشهادي، أقول بيتنا مفتوح، البيت يُهدم ونحن نضعف، وأصحاب البيت يزيدوا صلابة وقوة، يا الله من أين يأتون بهذه القوة".

وعلق أخر بالقول: "هدم كل بيت لشهيد فلسطيني مشتبك بطل بعد استشهاده لا يدلّ إلا على جُبن عدونا، إسرائيل تخاف أرواح شهدائنا التي ستبقى تلاحقهم وتحاصرهم وستقتلعهم من تراب أرضنا"، وتساءل آخر: "هل يعاقب الاحتلال الشهداء أم عوائلهم؟ يا له من احتلال خسيس، يمارس سياسة هدم المنازل منذ عقود، ثم يخرج له الشهداء من تحت الركام".

وأكد أحد النشطاء أن فلسطين لن تنتصر إلا بالجهاد، قائلاً: "وإن فجروا منازلنا تبقى أجسادنا لتفجرهم".

في كل مرة يُهدم بيت استشهادي، أقول بيتنا مفتوح

البيت يُهدم ونحن نضعف، وأصحاب البيت يزيدوا صلابة وقوة

يا الله من أين يأتون بهذه القوة المفرطة..

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اليوم في بلدة الزاوية قضاء مدينة سلفيت، الاحتلال يهدم منزل الشهيد عمر أبو ليلى pic.twitter.com/C6U7R7U7Dm — Ruba Qa'aty ???? (@rubaqaaty3) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

تم هدم منزل الشهيد #عمر_أبو_ليلى و كلنا نعلم أن سياسة هدم المنازل هذه تتبعها سلطات الإحتلال منذ فترة طويلة ضد كل المناضلين الفلسطينيين في ظل سكوت و تجاهل كامل من قبل السلطة على هذه السياسة المجحفة كما تسكت و تتجاهل بناء و تمدد المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية .#سكوتكم_باطل .???? — وطني أُحبك .. لا بديل . (@balrayyes) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

هدم كل بيت لشهيد فلسطيني مشتبك بطل بعد استشهاده

لا يدلّ إلا على جُبن عدونا.



إسرائيل تخاف أرواح شهدائنا التي ستبقى تلاحقهم. تحاصرهم. وستقتلعهم من تراب الأرض. اللي هني أصلا بعد ما تجذروا فيها. ولن.



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هدم منزل الشهيد البطل عمر منفذ #عملية_سلفيت — بلقيس???? (@balkis272821) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

???? *فيديو*: لحظة تفجير قوات الاحتلال منزل الشهيد عمر أبو ليلى في قرية الزاوية قضاء سلفيت، بالضفة المحتلة..

هل يعاقب الاحتلال الشهداء أم عوائلهم؟ يا له من احتلال خسيس، يمارس سياسة هدم المنازل منذ عقود، ثم يخرج له الشهداء من تحت الركام.. — نبضي غزاوي #غزة (@ymyd961001) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

وين طخيخة الانتخابات وعشرات قطع السلاح اللي طلعت برام الله،وين سلاح السلطة المسلط على رقاب ورؤوس ولاد شعبنا، وين شبيبة بير زيت وحركة فتح اللي جابت أبو الشهيد للمتاجرة بدم ابنه؟



الشهيد وفعله ودمّه فقط لحصد الأصوات وانتهى أمرهم بانتهاء الانتخابات!



بالصورة منزل الشهيد عمر أبو ليلى pic.twitter.com/LKYSyYVNn5 — الخليلي ®️ (@el5alili) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

الاحتلال الاسرائيلي اللعين يفجر منزل الشهيد عمر ابو ليلى في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

لن تنتصر فلسطين إلا بالجهاد. — زهواني إسماعيل (@zehouani_ismail) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

و إن فجروا منازلنا تبقى أجسادنا لتفجرهم ..✌????



" الله يرضى عليك يا عمر " ????????????



اثار تفجير و هدم منزل الشهيد #عمر_أبو_ليلى فجر هذا اليوم ???? pic.twitter.com/V6vWwuWGef — Asmaa Mohammad ???????????? (@MohammadAsmaa2) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

هدم منزل الشهيد عمر أبو ليلى #رح_نعمرها pic.twitter.com/FkZKmMmac8 — أحمد خالد -القدس (@AhmadKhaled2018) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

#فلسطين

هدموا المنزل، لكن لم ولن يهدموا إرادتنا.



هذا منزل الشهيد عمر أبو ليلى، بعد أن دمرته قوات الإحتلال، دخلوا سلفيت وخرجوا من سلفيت، ولم يطلق أي رصاصة عليهم، وحتى أن السلطة لم تمنعهم!

أين الشبيبة الذين رفعوا صور عمر أبو ليلى ؟ والأسلحة التي لا تقتل سوى العصافير ؟ pic.twitter.com/oSrLnoyjo8 — ????????????????Mr|Basil M. Hajeer⁴⁸ حساب ١٧ (@SOD_Palestine) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

هدم منزل الشهيد عمر ابو ليلى بطل عملية سلفيت ..

والد الشهيد : شو هدم البيت بالنسبة لعمر ؟! ..

وجدته تقول : عمر قهرهم !

عمر ابو ليلى

فلسطين ارض الشهداء — حسن نوفل (@algharbyacom) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

بعد هدم الاحتلال منزل الشهيد عمر أبو ليلى، تقول والدته : " شو هدم الدار بالنسبة لعمر؟ ولا اشي ". — بَسمَـة (@qomra4) ٢٤ أبريل ٢٠١٩