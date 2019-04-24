قبل مواجهة السيتي .. مدرب اليونايتد يعترف

أكد مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير أنه يواجه مهمة كبيرة من خلال إعادة بناء فريق "الشياطين الحمر" بعد موسم للنسيان.

ويخوض فريق "الشياطين الحمر" مباراة صعبة، الأربعاء، عندما يحل مانشستر سيتي ضيفا عليه في أولد ترافورد، وهي مباراة قد تحدد بشكل كبير ملامح بطل الدوري الإنجليزي لهذا الموسم الذي يتنافس عليه السيتي مع ليفربول.

واعترف سولسكاير الذي لا يزال يترنح من هزيمة الأحد 4-0 أمام إيفرتون، أنه يخوض معركة صعبة للغاية في سبيل ضمان أحد المركزين الثالث أو الرابع حتى يحجز لفريقه مقعدا في دوري أبطال أوروبا، وأضاف أن فريقه "لا يتمتع بالتكامل الكافي" للمنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل.

وطالب بضروة الصبر خلال مرحلة إعادة بناء الفريق من جديد لكي ينافس على الألقاب، قائلا: ""سوف يحدث هذا تدريجياً وعلينا أن نكون واقعيين بما فيه الكفاية، إذ ينبغي أن نأخذ الامور خطوة بخطوة، وليس عن طريق إبعاد 10 لاعبين دفعة واحدة وإحضار غيرهم".

ومع انحصار اللقب لهذا الموسم بين ليفربول ومانشستر سيتي، فإن المدرب النرويجي يجد نفسه في معضلة لأن الجماهير لا تفضل أن تمنح اللقب للمنافس التاريخي ليفربول، وبذات الوقت لا يريدون أن يكون فريقهم طريقا للخصم القريب للاحتفاظ بلقب البريميرليغ.

وفي هذا السياق، قال سولسكاير: "لقد كنا الأفضل، وليس من الجيد رؤية هذين الخصمين في القمة"، وفقا لصحيفة "ميرور".

وختم: "يجب أن نفوز بمبارياتنا الأربعة المتبقية لكي نضمن مقعدا في دوري أبطال أوروبا، ونحن قادرون على تحقيق ذلك بشرط أن نغير عقليتنا".

وسيواجه المانيو بعد لقاء مانشتسر سيتي، كلا من تشلسي وكارديف سيتي وهدرسفيلد.