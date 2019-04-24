زيدان يخوض التحدي من أجل "الخبز اليومي"

اعتبر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، أن إحراز لقب الدوري الإسباني سيكون أولوية لفريقه الموسم المقبل، لكي يضع حدا لاحتكار غريمه التقليدي برشلونة.

وقال زيدان عشية لقاء فريقه ضد خيتافي في المرحلة 34: "الواقع هو اننا إذا نظرنا الى العامين الماضيين، ثمة فريق تفوق علينا وقد برهن ذلك".

وأضاف: "لا أعتقد أنه يجب أن ندع ذلك جانبا. على أي حال، وكما هي العادة سنويا، فإنه (اللقب المحلي) هو هدفنا الأول في الموسم المقبل".

وتابع: "إنها البطولة الأطول ويجب عدم التفريط بها. سأحاول التركيز على ذلك في عقول اللاعبين. إنه (الدوري المحلي) خبزنا اليومي. دون التقليص من قيمة المسابقات الأخرى، فنحن في هذا النادي نحاول على جميع الجبهات، لكن الأهم يبقى لقب الليغا".

وأشار الفرنسي الذي عاد في هذا الموسم الى تدريب ريال خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي أقيل بسبب سوء النتائج، إلى أن بداية الموسم المقبل ستكون في غاية الأهمية إذا أراد فريقه المنافسة بجدية على اللقب، مفضلا عدم لدخول في أسباب تفوق برشلونة في العامين الماضيين.

وأوضح "زيزو": "لا أدري، ثمة العديد من الأسباب (...) نريد تحقيق أفضل بداية ممكنة في الدوري المحلي وإلا فإن الأمور ستكون معقدة مجددا".

وتابع: "يجب الاعتراف أن برشلونة قام بعمل أفضل مؤخرا لكن يجب تغيير ذلك. يجب قلب الدينامية لصالحنا الموسم المقبل. بالنسبة إلى الأهم هي الليغا".

وخلال توليه مهام الإدارة الفنية بين عامي 2016 و2018، قاد زيدان فريقه إلى لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات تواليا، ولقب الدوري المحلي في 2017، في تتويج أول للنادي الملكي منذ 2012.

ورغم الثلاثية القارية، قال زيدان في تصريحات سابقة إن اليوم الأجمل في مسيرته التدريبية كان إحراز لقب الليغا.

واقترب برشلونة المتصدر من الاحتفاظ بلقبه في الدوري هذا الموسم، إذ يبتعد حاليا في الصدارة بفارق 12 نقطة بعد فوزه على ديبورتيفو ألافيس 2-0 الثلاثاء في المرحلة 34، وسيحسم اللقب لصالحه في حال خسارة مطارده المباشر أتلتيكو مدريد أمام ضيفه فالنسيا الأربعاء.

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي في عدد ألقاب الليغا (33)، مقابل 25 لقبا لبرشلونة الذي توج باللقب 7 مرات في المواسم العشرة الأخيرة.