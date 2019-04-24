مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين مساء اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك لليوم الرابع على التوالي تحت ما يُسمى "عيد الفصح اليهودي"، فيما واصلت قوات الاحتلال ابعاد المقدسيين عن الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بحراسة قوات الاحتلال الخاصة وافراد من الشرطة.

وتزامنا مع اقتحامات الأقصى، فالمئات من المستوطنين استباحوا القدس القديمة وخاصة منطقة باب الخليل وصولا الى ساحة البراق، لأداء الصلوات الخاصة "بعيد الفصح".

وفي سياق متصل ابعدت قوات الاحتلال الشابين ثائر ابو صبيح 6 أشهر، وروحي كلغاصي عن الأقصى لمدة 4 أشهر.