وفاة معتمرة من خانيونس في السعودية

توفيت المعتمرة نايفة أبو النجا، من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، خلال تأديتها مناسك العمرة في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية.
وكانت الحاجة أبو النجا غادرت غزة منذ نحو أسبوعين لأداء مناسك العمرة، قبل أن يتوفاها الله في مكة.
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