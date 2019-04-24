ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

وفاة معتمرة من خانيونس في السعودية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:08 - 24 ابريل 2019
العمرة العمرة
بنك فلسطين
مشاركة

توفيت المعتمرة نايفة أبو النجا، من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، خلال تأديتها مناسك العمرة في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية.

وكانت الحاجة أبو النجا غادرت غزة منذ نحو أسبوعين لأداء مناسك العمرة، قبل أن يتوفاها الله في مكة.

متعلقات