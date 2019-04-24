حسام البدري يتحدث عن إمكانية قيادة تدريب نادي الزمالك

فتح حسام البدري رئيس نادي بيراميدز، الباب أمام خلافة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك المصري في الموسم المقبل.

وقال البدري في تصريحات متلفزة، إن ترشيحه لقيادة الزمالك في الموسم الجديد، شرف كبير له وحلم يتمناه أي مدرب، مشددًا على أن الزمالك فريق عظيم.

وأوضح أنه مرتبط بعقد مع نادي بيراميدز لتولي رئاسته، وفخور بالتجربة التي بدأها مع مجلس الإدارة الحالي واستقدام كفاءات صنعت نجاحات للفريق في وقت قصير مثل محمد العاصي المدير التنفيذي الحالي.

وأشار إلى أن الفكرة إذا تم طرحها فسيكون التفاوض بين إدارتي الزمالك وبيراميدز بهذا الشأن، موضحًا أن الارتباط باسم القلعة البيضاء أمر رائع.

وقاد البدري، النادي الأهلي لحصد لقب الدوري في موسمي 2016-2017 و2017-2018، ورحل بعد الخروج من كأس مصر، والخسارة أمام كمبالا الأوغندي في دور المجموعات بالنسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا.