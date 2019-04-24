الجيش الجزائري يدعو لمحاسبة الفاسدين ويقدم الضمانات للقضاء

جدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق، أحمد قايد صالح، دعوته للعدالة، والتسريع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، مؤكدا تقديم كل الضمانات للقضاء في محاسبة الفاسدين.

ودعا رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء أمام إطارات عسكرية، جهاز العدالة إلى أن "يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام"، مؤكدا أن قيادة الجيش "تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع، بكل حزم وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات، محاسبة هؤلاء الفاسدين".

وقال إن انسجام الشعب والجيش "أزعج أولئك الذين يحملون حقدا دفينا للجزائر وشعبها، وللأسف الشديد بالتآمر مع أطراف داخلية، باعت ضميرها ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة".

وأكد رئيس الأركان أن الجيش سيواصل "التصدي للمخططات الرامية إلى زرع الفتنة والتفرقة بين الجزائريين وجيشهم"، وفقا لما تقتضيه أحكام الدستور، مضيفا أن ذلك ما تأكد "بتوقيف أشخاص خلال نهاية الأسبوع الماضي بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال".