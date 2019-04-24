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خامنئي: سنصدر من النفط ما يحلو لنا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:00 - 24 ابريل 2019
بنك فلسطين
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قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، إن طهران ستصدر الكمية التي تريدها من النفط، ولن تستطيع واشنطن تركيعها.

وأضاف خامنئي، في تصريحات اليوم الأربعاء: "بقدر الإرادة التي نمتلك نستطيع تصدير نفطنا، هم يتوهمون بخيالهم أنهم أغلقوا الطرق أمامنا".

وتابع: "ليعلموا أن هذا العداء لن يبقي دون رد، الشعب الإيراني ليس الشعب الذي يصمت أمام الاعتداء.. كلما قل اعتمادنا على مبيعات النفط، كلما كان أفضل لنا".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت يوم الاثنين، عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على الدول المستوردة للنفط من إيران، في موعد تجديدها يوم 2 مايو المقبل.

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