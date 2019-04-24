محمد صلاح يثير جدل وقلق مشجعي ليفربول

أثار اللاعب الدولي المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الجدل بين متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى اثارة القلق في صفوف مشجعي الريدز بعد نشر صورته على موقعه الخاص أثناء تناوله وجبة "بيتزا"، معلقا: "بينما تكون في نيويورك، كل كما لو كنت في روما".

ودفعت الصورة التي نشرها محمد صلاح جماهير ليفربول للتساؤل بشأن المكان الذي يوجد به صلاح، في وقت شديد الحساسية بالموسم، حيث تتبقى 3 مباريات في الدوري الذي يأمل ليفربول في الفوز به لأول مرة منذ عام 1990، كما يستعد الفريق لمواجهة برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح طار إلى الولايات المتحدة منتصف الأسبوع، لتكريمه من قبل مجلة "تايم" حيث اختير بين أكثر 100 شخصية مؤثرة عالميا، لكن لم يبد أن كل جماهير "الحُمر" كانوا على دراية بالأمر.

وأبدت جماهير ليفربول قلقها بشأن الرحلة المرهقة لـ محمد صلاح إلى الولايات المتحدة، خلال وقت قصير بين لقاءي كارديف وهادرسفيلد.

وقال أحد متابعي لاعب منتخب "الفراعنة" على "تويتر": "لماذا أنت في الولايات المتحدة ولديك مباراة الجمعة؟".

فيما علق آخر: "لماذا سافرت إلى نيويورك؟ أحبك يا ملك" في إشارة إلى محمد صلاح .