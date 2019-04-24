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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 14:06 - 24 ابريل 2019
بنك فلسطين
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نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزا عسكريا في منطقة النشاش على مدخل بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن جنود الاحتلال فتشوا مركبات المواطنين ودققوا هوياتهم الشخصية، ما تسبب في عرقلة وصولهم إلى أماكن عملهم وسكناهم.

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