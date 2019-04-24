حماس: هدم منازل المقاومين فشل حقيقي لحكومة الاحتلال

قالت حركة "حماس" إن مواصلة الاحتلال لسياسة هدم منازل المقاومين تعبر عن فشل حقيقي تعيشه حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية في ردع المقاومين في الضفة المحتلة، مشددة على أن إرادة أبناء شعبنا والمقاومين الأبطال ستظل حاضرة لتفاجئه في كل مرة.

وحيت "حماس" في بيان الأربعاء عائلة الشهيد عمر أبو ليلى، والموقف المشرف لوالدته التي وقفت على أنقاض منزلها لتؤكد أن شعبنا سيواصل مقاومته وثباته في الأرض، وكما قالت "لن يكسروا إرادتنا".

ودعت أبناء شعبنا الأبي إلى التضامن مع عائلة الشهيد، "فشعبنا الأصيل دائما يحمي المقاومين ويحتضن عائلاتهم، وإن شعبنا الذي شهد لـ "عمر" ببطولته سيجعل حقد الاحتلال الذي أفرغه بطريقة همجية في منزل عائلة أبو ليلى يرتد عليه حسرة وندما".

واكدت أن المقاومة في الضفة ستبقى عزيزة أبية، بشموخ نسائنا ورجالنا وببطولة شبابنا، وهذه الدروس البطولية التي تقدمها عائلات المقاومين، ليس لها مكافأة إلا الاستمرار على نهج المقاومة الذي سيقودنا للتحرير والنصر بإذن الله.

وصباح اليوم، فجّر الاحتلال منزل ذوي عمر مرتين، بعد اقتحام بلدته الزاوية غرب سلفيت لأكثر من 10 ساعات، بواسطة 30 آلية عسكرية ترافقها جرافتان عسكريتان، وما يقارب 300 جندي، حيث بدأ منذ العاشرة والنصف من مساء أمس بإخلائه والمنازل المحيطة، وزرع المتفجرات بداخله، تمهيدا لتفجيره.