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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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وزير الحكم المحلي يوعز بتقديم تسهيلات مالية بشأن تسديد الرسوم لموظفي القطاع العام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:07 - 24 ابريل 2019
حكومة اشتيه حكومة اشتيه
بنك فلسطين
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أصدر وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأربعاء، تعميماً للهيئات المحلية "يقضي بتقديم تسهيلات مالية لموظفي القطاع العام بما يتعلق بالرسوم الشهرية المستحقة على الموظف العمومي (مياه، وكهرباء، ونفايات) على أن يتوفر ما يثبت ذلك، وأن يتم تحصيل تلك المستحقات المترتبة عليهم في حال انتهاء الأزمة المالية الراهنة واستقرار دفع الرواتب، وفقاً لإجراءات متفق عليها بين الهيئة المحلية والموظف العمومي".

جاء هذا التعميم، حسب بيان للوزارة، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونظراً للأزمة المالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني نتيجة لإجراءات الاحتلال التعسفية بحجز وقرصنة أموال المقاصة.

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