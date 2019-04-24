"شرطة رفح" تنعى مدير مركزها الطفل عبد الرحمن المزين

نعت صباح اليوم شرطة محافظة رفح الطفل عبد الرحمن محمود المزين المصاب بالسرطان والذي كان يتمنى دوماً أن يعمل في الشرطة الفلسطينية ويكون مديراً لها للقيام بخدمة أبناء شعبه.

وحققت شرطة محافظة رفح حلمه بتاريخ 24/09/2018م وجعلته مديراً لمركز شرطة رفح لمدة يوم كامل وقام في صباح ذلك اليوم بعقد طابور أركان لكافة ضباط وأفراد المركز، ثم تفقد الطفل عبد الرحمن كافة أقسام المركز واطَلع على مهام واجازات كل قسم.

وعبر الأستاذ محمد المزين شقيق الطفل عبد الرحمن أن ما قدمته شرطة مدينة رفح في تحقيق حلم وأمنية شقيقه يُعتبر لمسة إنسانية رائعة كان لها الأثر الكبير في معنويات عبد الرحمن.

وقد كان للطفل عبد الرحمن في ذلك الاثر البليغ على ضباط وافراد مركز شرطة رفح خلال اليوم الذي تم فيه تنصيبه مديراً لهم وقد عبر الرائد/ ابراهيم ضهير نائب مدير مركز شرطة رفح عن شعورهم بالفخر والاعتزاز بتلبية حُلم الطفل عبد الرحمن بأن يصبح مديراً في جهاز الشرطة

وعبر جميع الضباط والافراد عن عمق السعادة التي غمرت قلوبهم لتلك اللحظات التي عايشها الطفل عبد الرحمن معهم مديراً للمركز.









