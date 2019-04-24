إزالة تعديات على أراضي حكومية في خانيونس

أزالت طواقم دائرة التفتيش والمتابعة في سلطة الأراضي، تعديات على أراضي حكومية في حي البراق بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت سلطة الأراضي، أن التعديات المزالة عبارة عن منازل حديثة الإنشاء قبل شهرين وهو ما يخالف نظام تسوية التعديات الذي يتعامل فقط مع التعديات الحاصلة قبل 15/5/2010 وأكدت سلطة الأراضي أن التعديات تقع على أراضي مخصصة وتم الاقتراع عليها ضمن مشروع إسكان الموظفين وسيتم تسليمها لأصحابها .

وبينت سلطة الأراضي، أن من بين التعديات المزالة أيضاً أكشاك وتعديات زراعية. ومن جهته شدد رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحة على استمرار العمل في إزالة التعديات وملاحقة المتعدين لا سيما الحديثة منها لوقف استنزاف الأراضي الحكومية في ظل ندرة الأرض وعدم توافر الأراضي اللازمة لسد الاحتياج الحكومي لإنشاء المشاريع الخدماتية والتعليمية والصحية.

كما أشار رئيس سلطة الأراضي إلى أن العمل جاري وبقوة القانون لمنع التعديات على الأراضي الحكومية في كافة مناطق قطاع غزة وأن سلطة الأراضي ليست جهة اختصاص في توفير السكن للمواطنين وان الحاجة للمسكن لا تمنح المواطن حق التعدي على الأراضي الحكومية .