6 أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

يواصل ستة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال ضد تجديد اعتقالهم الإداري دون تهمة أو محاكمة، وسط تدهور على صحتهم، وإهمال الاحتلال متابعتهم، ووبحسب "مكتب إعلام الأسرى" فإن الأسرى المضربين هم:

القيادي في الجبهة الشعبية الأسير حسام محسن الرزة (60عاماً) من سكان مدينة نابلس، فقد دخل إضرابه اليوم 36 على التوالي؛ رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري دون تهمة، وقد تراجع وضعه الصحي بشكل واضح، وهو يقبع حالياً في عزل إيشل.

والأسير الثاني المضرب عن الطعام هو محمد عيد طبنجة (38عاماً) من سكان نابلس، وهو معتقل إداري منذ تاريخ 28/6/2018، وجددت له محكمة الاحتلال الأمر الإداري ثلاث مرات، الأمر الذي دفعه لخوض إضراب عن الطعام منذ تاريخ 25/3/2019، وهو يقبع حالياً في معتقل النقب الصحراوي، وتشهد حالته الصحية تراجعاً، وسط رفض الاحتلال نقله للمستشفى لمتابعتها.

ويواصل الأسير خالد جمال فراج (31عاماً) من سكان مخيم الدهيشة، جنوب مدينة بيت لحم، إضرابه عن الطعام منذ 29 يوماً، ضد اعتقاله الإداري والذي جرى تجديده له ثلاث مرات متتالية، وجرى نقله قبل أيام إلى مستشفى الرملة بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة استمرار إضرابه، وهو معتقل منذ 14 شهراً.

وأفاد إعلام الأسرى بأن الأسير الرابع هو محمد هاشم الهيموني (36عاماً) من سكان مدينة الخليل، وهو مضرب عن الطعام منذ 27 يوماً على التوالي؛ احتجاجاً على اعتقاله الإداري دون تهمة. وهو يقبع في قسم (5) في معتقل النقب الصحراوي، معزولاً مع عدد من الأسرى المضربين.

والأسير حسن العويوي (35عاماً) من سكان الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 22 يوماً متواصلة؛ احتجاجاً على أمر اعتقاله الإداري، وهو أب لثلاثة أطفال وقد أعاد الاحتلال اعتقاله في يناير من العام الجاري، وفرض عليه الاعتقال الإداري، مما دفعه لخوض إضراب عن الطعام منذ الثاني من شهر نيسان الحالي.

و الأسير عودة الحروب(32عاماً) من دورا قضاء الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال22 على التوالي؛ احتجاجاً على اعتقاله الإداري لليوم 22 على التوالي، وهو معتقل منذ شهر ديسمبر الماضي، وقد صدر بحقه قرار اعتقالٍ إداري، وتم تجديده له لمرة ثانية، علماً بأنه أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال.