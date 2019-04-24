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تراشق واتهامات بين جنرالات "إسرائيلية" على خلفية تصعيد الأسرى في السجون

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:06 - 24 ابريل 2019
سجون الاحتلال سجون الاحتلال
بنك فلسطين
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اتهمت مصادر أمنية إسرائيلية، جوندر فاكنين نائب رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية، بمحاولة إثارة معركة مع أسرى حماس داخل السجون بسبب تأثير وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، على عكس موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة هآرتس العبرية، فإن تصرفات فاكنين، دفعت نتنياهو لنقل المفاوضات مع الأسرى إلى مسؤولية جهاز الأمن العام "الشاباك"، رغم إصرار فاكنين على أن تكون في يد مصلحة السجون.

وتقول المصادر الأمنية إن أردان فضل انتهاك ظروف حياة الأسرى قدر الإمكان والتنغيص عليهم بكل الطرق، كما أثر على فاكنين من خلال عدم الحديث مع الأسرى والتفاوض معهم، وجهز إدارة مصلحة السجون لمواجهة إضراب طويل المدى، بما في ذلك إمكانية إطعام الأسرى بشكل قسري.

وقالت "لقد دخل فاكنين في المعركة، وتجاهل المعلومات الاستخباراتية التي حذرت من التصعيد في المنطقة". متهمةً إياه بأنه كان يتصرف كما لو كان سيحارب الأسرى، متجاهلا حقيقة أن المؤسسة السياسية مهتمة بالتوصل إلى هدنة مع حماس. مشيرةً إلى أن الأسرى فهموا ذلك واستفادوا من هذه الفرصة، خاصةً مع خشية الأوساط السياسية من أن يؤدي تفاقم الإضراب إلى التأثير على الأراضي الفلسطينية ويقوض الاتصالات التي توسطت فيها مصر في غزة.

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