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النفط يصعد لأعلى مستوى في 6 أشهر

  • فلسطين اليوم
  • 09:22 - 24 ابريل 2019
تكرير النفط تكرير النفط
بنك فلسطين
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سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في نحو ستة أشهر، بعدما قالت مصادر إن أوبك غير مستعدة لزيادة الإنتاج إلا إذا توافر الطلب قبل تعويض أي نقص عقب قرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات الممنوحة لمشتري النفط الإيراني.

وارتفع سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 75 سنتا أو 1.1 بالمئة ليبلغ عند التسوية 66.30 دولار للبرميل، بعدما بلغ ذروته خلال التعاملات عند 66.60 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 31 أكتوبر.

وزاد خام القياس العالمي برنت 47 سنتا أو 0.6 بالمئة ليبلغ عند التسوية 74.51 دولار للبرميل. وكان الخام لامس في وقت سابق 74.73 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ الأول من نوفمبر.

قبل إعادة فرض العقوبات العام الماضي، كانت إيران رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بإنتاج يبلغ حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا، لكن صادرات أبريل انكمشت إلى أقل من مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات الناقلات ومصادر بالقطاع.

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