عشرات المستوطنين يقتحمون بلدة السموع لإقامة صلوات تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة السموع جنوب الخليل بالضفة المحتلة، لإقامة صلوات تلمودية، احتفالا بالأعياد اليهودية.

وقال شهود عيان في الخليل، إن قوات الاحتلال أغلقت محيط البرج الأثري في البلدة، وذلك لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين أثناء تأدية صلواتهم التلمودية.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات: الظاهرية، ويطا، وتفوح، وحارة أبو اسنينه وقرى الخط الغربي لمحافظة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على المداخل، وقطعت الطريق أمام حركة تنقل المواطنين؛ تحت حجج أمنية واهية.