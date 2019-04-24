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غضب "إسرائيلي".. مرشح أمريكي يصف حكومة نتنياهو بـ "العنصرية"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:38 - 24 ابريل 2019
بيرني بيرني
بنك فلسطين
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أثار السناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي والمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية برني ساندرز ردود فعل غاضبة في "إسرائيل" بعد وصفه حكومة بنيامين نتنياهو بـ "العنصرية".

وقال ساندرز خلال فعاليات للديمقراطيين، بثتها قناة "سي إن إن"، يوم الاثنين إنه "مع إسرائيل 100 بالمئة"، ولكن الولايات المتحدة يجب أن تغير سياستها تجاهها.

وأوضح أن "الهدف يجب أن يكون الجمع بين الناس وليس الدعم لدولة واحدة فقط، تحكمها الآن حكومة يمينية، بوسعي القول إنها عنصرية".

وأضاف أن نتنياهو "يتعامل مع الشعب الفلسطيني بطريقة غير عادلة جدا".

وتجدر الإشارة إلى أن برني ساندرز، السناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت، قد أعلن في فبراير الماضي انطلاق حملته الانتخابية لخوض انتخابات الرئاسة عام 2020.

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